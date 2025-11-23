Exhumaron los restos del militar correntino que murió en Misiones

En la tarde del sábado se realizó la exhumación del cuerpo de Gonzalo Tuama del Cementerio La Soledad, ubicado en Goya. La Justicia Federal de Misiones emitió el pedido para la posterior autopsia para determinar las circunstancias de su muerte.

Se trata del sargento Gonzalo "El Tigre" Tuama, un militar goyano de 39 años, cuya muerte se hizo pública el miércoles 19 de noviembre en un cuartel de la Escuela Militar de Monte "Andrés Guacurarí y Artigas", en Misiones.

El Juzgado Federal emitió la orden de exhumación el 20 de noviembre y tiene como finalidad la realización de una autopsia médico legal. En tanto que la Gendarmería del Escuadrón 48 “Corrientes” coordinó las diligencias necesarias: notificación a los familiares directos, apertura voluntaria del panteón, coordinación con la administración del cementerio, registro fotográfico, preservación y cadena de custodia.

Además, intervino la Policía de Misiones que dispuso un vehículo acondicionado para el traslado del cuerpo de Tuama a la Morgue Judicial de Posadas. Una vez finalizadas las pericias, los restos del sargento serán restituidos a Goya.

La Fiscalía Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú, a cargo de Yanina Ester Weyreuter, autorizó esta operación y también dispuso comunicaciones con autoridades municipales, del cementerio y organismos forenses a fin de asegurar el cumplimiento integral de la medida.

Con información de TN Goya