¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Caza furtiva Encuentro Plurinacional de Mujeres ´Gustavo Valdés
Caza furtiva Encuentro Plurinacional de Mujeres ´Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Lotería

Corrientes: un afortunado apostador se convirtió en millonario con la Quiniela Poceada

El ganador es oriundo de Ituzaingó y realizó la jugada ganadora en la agencia oficial N° 651.

Por El Litoral

Domingo, 23 de noviembre de 2025 a las 19:16

Lotería Correntina informó que en el sorteo de sábado un nuevo apostador se convirtió en millonario a través de la Quiniela Poceada Correntina. Se trata de un jugador oriundo de Ituzaingó que se llevó un premio de $152.388.081, tras acertar los cinco números sorteados: 22 - 23 - 28 - 47 - 49.

La jugada ganadora se realizó en la Agencia Oficial N° 651 de Ituzaingó, consolidando a la Quiniela Poceada Correntina como una de las opciones preferidas por los apostadores en busca de grandes premios.

Desde Lotería Correntina felicitan al ganador y recuerdan que este juego sigue repartiendo premios millonarios en toda la provincia.

Para más información sobre sorteos y premios, se puede consultar a las redes sociales oficiales o acercarse a la agencia oficial más cercana.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD