Ganó Surubí y define la clasificación frente a Mandiyú

El primer puesto de la Zona 3 de la región Litoral Norte se definirá en la última. Sportivo Surubí de Goya venció este domingo como visitante a Defensores de San Roque 3 a y mantiene la posibilidad de clasificar.

Por la quinta fecha, el equipo goyano se hizo fuerte en San Roque, consiguió el objetivo de sumar tres puntos y en la última jornada será local de Mandiyú, en un duelo directo por la clasificación.

Mandiyú es el puntero del grupo con 9 puntos, mientras que Surubí quedó con 6. Mandiyú mantendrá su ubicación hasta con una derrota por menos de cuatro goles. Para quedarse con la primera ubicación, el conjunto goyano necesita ganar por una diferencia mayor a los 4 goles. Si Sportivo Surubí vence por un margen menor, podría acceder a la siguiente etapa pero como mejor segundo.

Por su parte, Defensores de San Roque se despidió de la temporada sin punto alguno con 1 gol a favor y 13 en contra.

El primer clasificado de los equipos correntinos es Rivera del Paraná de Bella Vista que se adjudicó la Zona 4 al superar como visitante a Huracán de Goya 2 a 0 con goles de Walter Gómez y Martín Alegre.

Rivera llegó a los 9 puntos y le sacó 5 a Matienzo de Goya, su rival en la última fecha. Huracán cerró el torneo sin victorias, apenas logró 1 punto en cuatro presentaciones.

En la Zona 5, San Lorenzo de Monte Caseros venció como visitante a Madariaga de Paso de los Libres 2 a 0 y con un empate en la última fecha clasificará a la segunda etapa.

San Lorenzo se impuso con dos goles de Fabio Robledo, a los 29 y 31 minutos del segundo tiempo, y llegó a los 6 puntos para comandar el grupo con su vencido que tendrá fecha libre en la última jornada clasificatoria.

Así se ubican

Zona 3: Mandiyú 9 puntos, Sportivo Surubí de Goya 6 y Defensores de San Roque 0.

Zona 4: Rivera del Paraná 9 puntos, Matienzo de Goya 4 y Huracán de Goya 1.

Zona 5: Madariaga de Paso de los Libres y San Lorenzo de Monte Caseros 6 puntos y Marítimos de Paso de los Libres 3.

Lo que viene

La última fecha de la etapa clasificatoria en los grupos donde participan los equipos correntinos contempla estos encuentros:

Zona 3: Sportivo Surubí vs. Mandiyú. Libre: Defensores de San Roque.

Zona 4: Rivera del Paraná vs. Matienzo. Libre: Huracán de Goya.

Zona 5: San Lorenzo vs. Marítimos. Libre: Madariaga.