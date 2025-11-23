Provocador: el plantel de Estudiantes le dio la espalda al de Rosario al salir a la cancha

Estudiantes de La Plata expresó su disconformidad con el título de la Liga 2025 que la AFA le dio esta semana a Rosario Central. Esta molestia se hizo pública a través de un gesto concreto: los jugadores le dieron la espalda al Canalla durante el pasillo de campeón en la previa del partido por los octavos de final del Torneo Clausura.

Se trata de un nuevo capítulo del enfrentamiento público entre la dirigencia de Estudiantes, encabezada por Juan Sebastián Verón, y la cúpula de la AFA, con el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino como nombres salientes. Se trata de una pelea que también tiene como trasfondo las diferencias en relación al ingreso de las Sociedades Anónimos Deportivas en el fútbol argentino.

El jueves, luego de que la AFA oficializara el título de Rosario Central -que no estaba estipulado originalmente en el reglamento-, Estudiantes fue el único club que se quejó públicamente y que desminió a la entidad de la calle Viamonte a través de las redes sociales.

“El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino,no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025″, escribieron.

Esto motivó una feroz respuesta del tesorero Pablo Toviggino hacia Juan Sebastián Verón. “Sir Sir Sir!! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien sos!! Pecho Frío!! Me olvidaba, sí se votó, por unanimidad con tu club presente en su vicepresidente. En fin …“, escribió la mano derecha de Tapia en su cuenta de X.

Todo escaló cuando un documento de la Liga Profesional, con fecha del 21 de noviembre, estableció que en la salida de los equipos del partido entre Rosario Central y Estudiantes “se realizará un pasillo entre jugadores visitantes y niños escolta correspondientes para recibir al recientemente designado Campeón de Liga 2025″. Se trata de una acción que no suele estar reglamentada, sino que suele ser un gesto deportivo espontáneo de reconocimiento de un club a otro.

Este domingo, los jugadores de Estudiantes salieron a la cancha y se formaron como para hacerles el pasillo a sus colegas del Canalla, pero pronto cambiaron hacia un desafiante gesto: se pusieron de espaldas y así dejaron una de las imágenes más fuertes del fin de semana en el fútbol argentino.

TN