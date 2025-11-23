Un sector firmó un acuerdo colectivo a contracorriente de la reforma laboral de Milei

Mientras se discute la reforma laboral, la industria minera selló un convenio colectivo de trabajo pionero, que amplía y moderniza las licencias por tareas de cuidado, incorporando derechos en línea con los estándares internacionales. La perspectiva de género y la igualdad aparecen como ejes centrales en el nuevo acuerdo.

Uno de los puntos criticados por el oficialismo del régimen laboral actual son aquellos convenios colectivos que llevan décadas sin modificaciones. De hecho, el borrador de la reforma al que accedió Infobae convoca a la renegociación o ratificación de las cláusulas de los convenios vencidos conforme a la nueva regulación en el plazo de un año.

En este contexto, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (Caem) y la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (Asijemin) rubricaron un acuerdo con el objetivo de garantizar condiciones laborales que promuevan “la conciliación entre el trabajo y las responsabilidades familiares”, alineándose con convenios de la OIT y la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia de género.

Entre los principales cambios, la licencia por maternidad se extiende 30 días adicionales a los 90 previstos por la Ley de Contrato de Trabajo y la licencia por progenitor no gestante pasa de 2 días a 15 días corridos, con posibilidad de sumar 5 días por nacimientos múltiples.

Nuevas licencias

Asimismo, se incorporan nuevas licencias como la de interrupción de embarazo, que otorga hasta 5 días corridos con confidencialidad garantizada; violencia de género, con hasta 15 días por año, continuos o discontinuos; reproducción asistida, con hasta 15 días por año calendario; y adopción, que contempla 90 días corridos desde la guarda judicial, aparte de licencias para visitas previas.

El convenio también establece la obligación de proveer lactarios en los establecimientos y reemplaza la obligación de contar con guarderías físicas por un reintegro económico equivalente al 40% del salario mínimo de la categoría “Asistencia y Cuidados de Personas”.

En resumen, las novedades son las siguientes:

Licencia por maternidad : se extiende 30 días adicionales a los 90 previstos por la Ley de Contrato de Trabajo.

: se extiende 30 días adicionales a los 90 previstos por la Ley de Contrato de Trabajo. Licencia por progenitor no gestante : pasa de 2 días a 15 días corridos, con posibilidad de sumar 5 días por nacimientos múltiples.

: pasa de 2 días a 15 días corridos, con posibilidad de sumar 5 días por nacimientos múltiples. Nuevas licencias incorporadas: Interrupción de embarazo: hasta 5 días corridos, con confidencialidad garantizada. Violencia de género: hasta 15 días por año, continuos o discontinuos. Reproducción asistida: hasta 15 días por año calendario. Adopción: 90 días corridos desde la guarda judicial, más licencias para visitas previas.

Lactarios : obligación de proveer espacios adecuados en los establecimientos.

: obligación de proveer espacios adecuados en los establecimientos. Guarderías: se reemplaza la obligación física por un reintegro económico equivalente al 40% del salario mínimo de la categoría “Asistencia y Cuidados de Personas”.

El presidente de Caem, Roberto Cacciola, destacó que para la entidad siempre fue una meta trabajar los temas de inclusión “generando cambios concretos” y perdurables. “Estas medidas permiten ampliar derechos. Esperamos que su puesta en marcha pueda servir de inspiración para que más sectores productivos se sumen”, expresó.

La Directora Ejecutiva de Caem, Alejandra Cardona, dijo: “Así como hoy se habla de transición energética y las oportunidades que abre, también debemos pensar en el concepto de ‘transición justa’. La minería argentina proyecta duplicar sus puestos de trabajo en los próximos diez años, pasando de 100.000 a 200.000. ¿Cuántos serán para mujeres? Hoy tenemos un 12,5% de participación femenina, frente al 25% de Suecia. Este convenio es un paso hacia espacios laborales más equitativos”.

El Secretario General de Asijemin, Marcelo Mena, afirmó: “Nuestro deber es generar condiciones para que las compañeras puedan desarrollarse profesionalmente sin que la maternidad sea un obstáculo. Romper esquemas machistas es clave para construir una industria inclusiva”.

Vale mencionar que la minería es uno de los sectores que más inversiones está atrayendo, por lo que se espera que el nivel de empleo en la actividad se multiplique en el corto plazo.

Por caso, en el marco del RIGI, Glencore anunció el Proyecto Pachón, una iniciativa para la explotación de cobre, molibdeno y plata, que prevé una inversión de USD 9.533 millones y la generación de 1.600 empleos directos y 10.750 indirectos, consolidándose como una de las propuestas de mayor envergadura en la región.

En paralelo, Minas Argentinas SA, parte del AISA Group y actual operadora de la mina Gualcamayo, presentó un plan de inversión de USD 665 millones destinado a reactivar la mina —hoy en proceso de cierre— y continuar la explotación de oro. Contempla la creación de 1.700 puestos de trabajo directos y 2.800 indirectos.

Por su parte, el Proyecto Los Azules, de McEwen Copper, requiere una inversión de USD 2.672 millones y se proyecta generar 1.294 empleos directos y 6.097 indirectos.

En términos salariales, el sector lidera el ranking a nivel nacional: según datos de Interbanking, el sueldo promedio en Minas y canteras llegó en octubre a $4.715.251 y tuvo un incremento interanual del 58,6%, muy por encima de la inflación.

