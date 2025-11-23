Nordeste cerró el Argentino con un triunfo sobre Chile

La participación del seleccionado de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) en el Campeonato Argentino Juvenil concluyó con una victoria sobre Chile por 31 a 29 que le permitió acceder al quinto lugar de la zona Ascenso.

El encuentro se desarrolló este domingo en las instalaciones del San Juan Rugby Club durante la jornada final de la etapa Concentrado del Argentino.

El equipo integrado por jugadores correntinos y chaqueños terminó su participación en el certamen reservado para menores de 17 años con un saldo de tres triunfos y dos derrotas. En el 2026 volverá a jugar en el grupo de Ascenso.

La formación titular que definió Genaró Carrió para el último partido de Nordeste estuvo compuesta por: Diago Romero, Lautaro Vargas y Yoshitari Quiñones; Felipe Prieto y Juan Moreyra; Artemio Brianti, Ángel Segovia y Bautista Yaya; Tomás Miró y Joaquín Cocomarola; Joaquín Meza, Sebastián Arreseygor, Jeremías Bieski, Francisco Azula y Lucas Schiavi.

Como relevos estuvieron Gonzalo Gutiérrez, Juan Verlik, René Braun, Maximiliano Autcher, Juan Soto, Juan Glombosky, Facundo Solari y Nicolás Beker.

El camino de Nordeste en el Argentino comenzó con una derrota como visitante sobre San Juan. En la segunda fecha, como local en Resistencia, superó a Oeste de Buenos Aires y en el cierre de la fase de grupos, ya en la etapa Concentrado en San Juan, perdió por un punto frente a Entre Ríos y se quedó sin posibilidad de luchar por el ascenso.

En la lucha del quinto al octavo lugar, llegó una victoria sobre Santiago del Estero y este domingo el triunfo contra el seleccionado de Chile.

Por otra parte, Austral venció a Paraguay 51 a 27 en la final del Select 12 y el próximo año jugará en la zona Ascenso del Argentino.