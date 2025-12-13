María Becerra realizó un show inmersivo en River

María Becerra marcó un antes y un después en la escena musical argentina al ofrecer, este viernes, el primero de dos conciertos con escenario 360° en el estadio Monumental de Buenos Aires, ante más de 85.000 personas. De esta manera, la cantante se convirtió en la primera mujer en realizar un espectáculo de estas características para un público tan masivo.

Luego de su histórica presentación en marzo de 2024, cuando se convirtió en la primera mujer argentina en llenar el estadio de River Plate, Becerra regresó con una propuesta aún más ambiciosa. En esta nueva entrega, desplegó no solo su capacidad vocal y actoral, sino también una puesta en escena técnica y visual de altísimo nivel.

El show, que agotó las entradas en solo tres horas, se extendió por más de dos horas y cuarenta minutos. A lo largo de la noche, Becerra interpretó 38 canciones, casi sin pausas, acompañada por su banda en vivo y más de 20 bailarines. La producción estuvo a la altura de su talento, con un despliegue visual y técnico impresionante.

El escenario, ubicado en el centro del campo de juego, ofreció una vista panorámica desde todas las tribunas, brindando una experiencia inmersiva que permitió al público sentirse parte del espectáculo sin importar en qué sector del estadio se encontrara. Este formato circular convirtió al show en una verdadera experiencia sensorial.

El concepto del concierto estuvo marcado por el universo de su último disco, Quimera, en el que la artista jugó con cuatro alter egos: Shanina, Maite, Gladys y Jojo. A lo largo del show, un video proyectado en la gran pantalla suspendida sobre el escenario 360° fue el hilo conductor del evento, en el que Becerra fue dando vida a cada uno de estos personajes hasta llegar al final, cuando se mostró tal como es ella misma.

