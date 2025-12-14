Araceli González se quebró al hablar de Adrián Suar

Araceli González vivió un momento de quiebre en La Noche de Mirtha cuando Legrand le preguntó por la falta de vínculo con Adrián Suar, su ex y padre de su hijo Tomás.

Visiblemente movilizada, la actriz rompió en llanto y realizó un profundo descargo, luego de su reaparición en los medios y de ser “acusada” de no soltar ese pasado.

“No me llevo. Pero no por una elección mía”, comenzó diciendo Araceli. “Hay veces que las partes eligen que sean así los vínculos cuando se terminan”, explicó, marcando que la distancia no siempre responde a una sola decisión.

La actriz comparó la situación con su primer matrimonio con el padre de su hija Flor Torrente: “Divorciarse no es fácil. Fue un momento muy difícil, pero con el tiempo hubo un regreso desde el agradecimiento. Me habló y me agradeció cómo había criado a su hija. Eso es conciliar, eso está bueno. Pero a veces no se puede”.

En ese punto, Araceli hizo referencia al poder y al entorno que rodea a Suar: “Yo sé que Adrián es un hombre muy poderoso en la televisión y a veces te rodea muchísima gente. No siempre es todo bueno. Es difícil dosificar con quién te quedás y con quién no. Y yo creo que fui la no elegida”.

Sin embargo, Araceli dejó en claro que respeto al padre de su hijo y en especial a Toto siempre va a hablar bien de Suar: “Es un hombre muy talentoso, que apostó y cambió la televisión argentina. Muchas veces le digo a Toto que no tiene conciencia de lo que fue su papá”.

La actriz también recordó el impacto mediático de su relación de pareja con Suar: “Yo le dije a Toto ‘Cuando vos naciste parecía que nacía el príncipe Carlos”.

“Esa es la parte linda de la historia, la que se vive en casa. La parte dolorosa es la que queda en la prensa, y con eso yo no puedo hacer nada”, agregó Araceli.

ARACELI ROMPIÓ EN LLANTO AL HABLAR DE SUAR

Acto seguido, Araceli González se quebró por completo: “Yo solté, trabajé mucho soltar. Es un hombre que amé con toda mi alma y tuve que soltar”.

Entre lágrimas, pidió disculpas y explicó el motivo de su emoción: “Me hace sufrir mucho ver sufrir a mi hijo. Muchas veces el rol de madre es proteger. Yo me dediqué a proteger a mis hijos y a defender lo que tenía que defender por detrás de cámara. Nunca me interesó hacer prensa con esto”.

Además, reveló que ese fue uno de los motivos por los que se alejó de la televisión: “Muchas veces me alejé para construirme a mí misma, para dedicarme a Toto y a mi hija”.

Finalmente, Araceli habló de su presente amoroso y llevó tranquilidad: “Hoy estoy con un hombre hermoso, Fabián Mazzei, que ha sanado muchos dolores. Mis hijos lo aman y es mi presente”.

