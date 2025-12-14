Hallaron a una menor que estaba desaparecida en la ciudad Capital

La Policía de Corrientes informó que halló a una menor de edad que estaba desaparecida en la ciudad Capital.

Se trata de Z.M.M.C.S. de 13 años, quien fue denunciada como desaparecida el sábado 12 de diciembre en la Comisaría Primera de la Mujer y del Menor.

Las autoridades informan que la menor fue hallada en la jurisdicción de la capital correntina en buenas condiciones de salud.

Sobre su hallazgo se informó a la Unidad Fiscal interviniente en el caso, se notifica a la persona denunciante, mientras se realizan las diligencias de rigor en la dependencia policial ya mencionada.

