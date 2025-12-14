Peligro en las aguas de Corrientes: embarcación pasó cerca de bañistas a gran velocidad

Durante el sábado se vivió un momento de tensión entre bañistas y personas apostadas en una playa de la ciudad Capital cuando una lancha pasó a gran velocidad muy cerca de quienes estaban en el agua.

Un video que se viralizó en las últimas horas, muestra como una embarcación de motor pasa a gran velocidad en cercanías a las personas que estaban refrescándose en las aguas del río Paraná a orillas de la playa Arazaty.

En medio de los gritos que advertían la situación y la presencia de niños, además de la desesperación por evitar quedar debajo de la nave, se difundieron videos que grabaron la situación.

Tras viralizarse los videos, la gente identificó la embarcación y a su dueño como L.S., oriundo de Chaco y propietario de una empresa en Resistencia.

Según trascendidos esta no sería la primera vez que este hombre protagonizó algo parecido. Se le atribuye haber chocado con otra lancha, la cual se partió al medio en 2023. A causa del choque una familia quedó en grave estado y a punto de ahogarse.

En tanto que se espera que las autoridades actuen de oficio contra esta persona que condujo la embarcacón de manera imprudente y peligrosa.