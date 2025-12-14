Paso de la Patria en rojo: analizan pagar el sueldo en dos etapas

A pocos días de haber asumido al frente del Municipio de Paso de la Patria, el intendente Oscar “Chino” García aseguró que encontró una comuna con serios problemas financieros y una deuda superior a los 180 millones de pesos con proveedores.

Según explicó, la información completa sobre el estado del minicipio pudo conocerse recién a partir del 9 de diciembre, cuando se concretó la recepción formal de la documentación de la gestión saliente.

“Recibimos un municipio con mucha preocupación, con una deuda importante y con servicios muy deteriorados”, señaló el jefe comunal en diálogo con Radio La Red Corrientes.

Sueldos y aguinaldo: el principal desafío inmediato

Uno de los puntos centrales que abordó García fue la situación salarial de los trabajadores municipales. El intendente reconoció que el pago de sueldos y aguinaldo es hoy una de las prioridades de su gestión.

“Estamos trabajando para poder recaudar lo suficiente como para hacer frente al compromiso de salario y, por supuesto, de aguinaldo”, afirmó. Si bien aclaró que aún no está totalmente garantizado, sostuvo que el objetivo es cumplir con ambos compromisos antes de fin de año.

En ese sentido, explicó que se evalúa la posibilidad de abonar los sueldos en dos etapas: una parte a fin de mes y el resto en los primeros días del mes siguiente.

Acompañamiento de vecinos y sector privado

García destacó además la colaboración de vecinos y del sector privado, quienes comenzaron a aportar maquinaria, combustible y servicios para sostener tareas básicas como la recolección de residuos, el desmalezado y la puesta en condiciones de los espacios públicos.

“Hay mucha actitud por parte de la gente y eso nos ayuda a atravesar este momento”, remarcó.

Expectativa por la temporada turística

El intendente subrayó que la próxima temporada de verano será clave para generar ingresos que permitan estabilizar la situación financiera del municipio. En ese marco, confirmó que se trabaja junto a cámaras empresariales y prestadores turísticos para reactivar la actividad económica.

"La Cámara de Comercio y la Caprestur, que es la Cámara de Prestadores de Servicios, nuclean prácticamente a más del 70 al 80% de los comercios del lugar", destacó García sobre los emprendimientos y comercios locales.

El intendente sostuvo que se preparan para la temporada de verano pues “dependemos del turismo y el verano es fundamental para que la comunidad pueda funcionar”, sostuvo.