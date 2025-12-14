Verón sobre la coronación de Estudiantes: "Las cosas buenas prevalacen siempre"

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, dejó en claro su emoción por la coronación en el Torneo Clausura y reflexionó sobre el camino del Pincha en el último mes, desde el pasillo gate con Rosario Central al triunfo por penales en la final ante Racing en Santiago del Estero.

"Estudiantes tiene una historia que, en los manos a manos, siempre presenta dificultad. Ahí encontramos un motivo. En lo que pasó, lo que se fue dando previo al partido con Central. A partir de ahí, son esas cosas que pasan. El club se encolumna atrás de algo. Cuando eso pasa, pasan cosas buenas", afirmó el mandatario del León.

Juan Sebastián Verón afronta una suspensión de seis meses en su cargo -impuesto por el Tribunal de Disciplina de la AFA- a raíz del escándalo del pasillo de espaldas del equipo a los jugadores de Rosario Central, que fue -controversialmente- declarado por la Asociación campeón de la Liga Profesional por haber sido líder de la tabla anual.

La Brujita vio el partido contra Racing en la tribuna en el Madre de Ciudades, deliró con los hinchas y luego recibió la Copa en manoss de Santiago Ascacíbar, capitán del equipo. "Mucho. Primero, de algunos de los chicos fui compañeros. Los tuve de pichones y me sufrieron. Después, que sean los referentes del club, aquellos que lideran esto, con momentos buenos y momentos malos pero manteniendo una línea... La verdad, un lindo gesto. Si bien no me lo esperaba, no era algo necesario hacer, lo agradezco porque me tuvieron presente en ese momento", expresó en ESPN.

A su vez, el presidente del Pincha remarcó que fue un año muy particular, luego de la pérdida de su padre, Juan Ramón, otra de las grandes leyendas del club: "Son motivos y cosas que van pasando. Se van agregando algo que hace a un todo. Ese todo, en la gente que perdés, en los que no están, lo que pasó... Todos entendieron el mensaje. El mensaje era que tenemos que estar unidos, tenemos una oportunidad. En esa oportunidad nos abrazamos y fuimos".

"Es un poco de todo. Encierra y engloba un todo. El pensamiento a los cercanos que no están, aquellos que fueron parte de nuestra historia y dejaron un legado... El club se abraza siempre a este tipo de cuestiones", aseguró. Y agregó: "Hay emoción. No la puedo largar. Me hace reflexionar y saber que las cosas buenas prevalacen siempre sobre las malas. Las cosas buenas prevalecen siempre sobre las malas. Lo tengo siempre muy guardado y muy seguro, sobre todo".

Por último, Verón resaltó que les toca "festejar y, sobre todo, saborear este momento", aunque ya se enfocan en la final del Trofeo de Campeones ante Platense, que será el próximo sábado en San Nicolás. "Muy importante, te da otra estrella", afirmó.

En este contexto, también explicó que aún no hablarán con Eduardo Domínguez sobre su renovación del contrato. "Ahora tenemos un partido. Me parece que nos tenemos que enfocar en eso. Después, ver de sentarnos. Los desafíos por delante son distintos, las exigencias son más. Para afrontar eso todos tenemos que reflexionar y ponernos por delante objetivos para poder abordar estos lugares que son importantes. Reinvertarse en el fútbol argentino es difícil. Hay que trabajar sobre eso", sentenció.

TyC Sports