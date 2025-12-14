Corrientes:un hombre fue detenido luego de robar en un local bailable

La Policía de Corrientes informó que el sábado recuperó elementos que habían sido robado recientemente en la ciudad Capital, además se aprehendió al autor del hecho.

La detención ocurrió en la mañana del sábado cuando efectivos del Grupo de Intervención Rápida divisaron a un hombre trasladando rejas y una escalera sobre avenida Costanera y calle Lamadrid.

Los agentes se cuestionaron por el origen de los elementos, por tal motivo procedieron a la aproximación. El sujeto, un hombre mayor de edad, no pudo justificar la propiedad de los elementos.

Tras realizar averiguaciones se descubrió que el joven había robado tres rejas y una escalera de un local bailable ubicado en la zona.

Por tal motivo, el hombre fue detenido y los elementos secuestrados, para luego ser trasladados a la comisaría correspondiente donde se realizaron las diligencias de rigor.

