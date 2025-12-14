Oca fue adquirida por la empresa low cost Flybondi

El grupo que maneja Flybondi anunció la adquisición del control de OCA. Detrás de esta compra está COC Global Enterprise, el holding liderado por Leonardo Scatturice, socio del empresario Daniel Hadad. La operación convierte a Scatturice en accionista mayoritario de la mayor empresa privada de correo del país y reordena un sector clave para el comercio, la industria y el comercio electrónico.

La transacción se inscribe en una estrategia regional que apunta a integrar transporte, tecnología y distribución en una única plataforma logística. En ese esquema, Claudio Espinoza continuará como socio y presidente del Directorio, garantizando continuidad a una compañía con capilaridad nacional y una estructura que, pese a sus crisis, nunca dejó de prestar servicios.

Scatturice ya había desembarcado en la Argentina a través de su fondo con la compra de Flybondi. La aerolínea low cost con capacidad aérea para pasajeros y carga, un activo clave para el negocio logístico. Con la incorporación de OCA, el grupo que también controla OCP Tech, especializada en soluciones IT e ingeniería aplicada, manejará infraestructura, tecnología y datos para competir con jugadores de peso como Andreani y, sobre todo, con el ecosistema logístico de Mercado Libre.

Página 12