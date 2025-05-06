El detalle entre Mauro Icardi y la China Suárez que enloqueció a los fans

Desde que confirmaron su relación, en enero pasado, Mauro Icardi y la China Suárez no escatiman en demostraciones de afecto en redes sociales, lo que pareciera indicar que todo va viento en popa.

Justamente, en las últimas horas, el jugador del Galatasaray de Turquía compartió un video, donde se puede ver una mega sorpresa romántica. Aunque no queda claro si él se la realizó a ella o la actriz a su pareja, lo cierto es que en el posteo Icardi le agradece a su novia y asegura: "Siempre fuiste vos".

Por lo que escribe el futbolista, parecería dar a entender que fue la China quien lo sorprendió en su cuarto de hotel del Four Seasons en Miami, donde se encuentran pasando unos días previo a la partida del futbolista a Turquía.

Con la música de "Melodía desencadenada" (conocida por ser el tema que identificó a la película "Ghost", con Demi Moore y Patrick Swayze), la sorpresa incluyó pétalos, globos de todo tipo -con forma de corazón y de osito-, velas y mucho más.

Pero hubo un detalle que los internautas no dejaron pasar: sobre la cama, había una pequeña bolsa, rodeada de un círculo de pétalos de rosa y velas. Muchos especularon con que se trataba de una propuesta de matrimonio, dado que el color de la bolsa es muy similar al del celeste de la reconocida marca de joyería Tiffany & Co, conocido por sus anillos de compromiso.

No obstante, la pareja no se pronunció al respecto y algunos fanáticos consideran que, conociéndolos, ya lo habían dicho. Por lo pronto, resta ver qué sucederá en las próximas horas y si efectivamente esa bolsa contenía el anillo tan deseado por los fans de ambos.

Posterior a esta escapada romántica, el futbolista deberá regresar a Turquía, para cumplir con sus compromisos con el club en el que juega.

