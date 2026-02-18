Bad Bunny sorprendió en River al reconocer a una fan y recordar que cantó en su fiesta



Durante estos días, Bad Bunny volvió a convertirse en tendencia este fin de semana tras un episodio que conmovió a sus seguidores durante su presentación en el Estadio River Plate. En pleno concierto, el cantante frenó el espectáculo por unos minutos al notar a una fan entre el público a quien, según aseguró, reconoció inmediatamente.

El músico se acercó al borde del escenario para interactuar con la joven y comenzó a hacerle preguntas frente a miles de personas. El momento quedó registrado en videos que rápidamente circularon en TikTok y X, donde se puede ver el intercambio que despertó sorpresa tanto en el artista como en los presentes.

Durante la charla, el cantante quiso confirmar su recuerdo y le preguntó cuántos años tenía actualmente. La joven respondió que tiene 22 años, lo que generó una reacción inmediata del puertorriqueño al darse cuenta del tiempo transcurrido desde la última vez que se habían visto y el resto del estadio también estalló.



Según recordó en ese instante, habían pasado siete años desde que fue contratado para cantar en su fiesta de 15, cuando todavía estaba dando sus primeros pasos en la música y lejos del fenómeno global en el que se convertiría después.

El clip comenzó a viralizarse acompañado por la frase: “Bad Bunny reconoció a una fan que lo había contratado para sus 15”, acumulando miles de reproducciones y comentarios en pocas horas. En las imágenes se lo observa visiblemente impactado al dimensionar cuánto había cambiado su carrera desde aquel evento privado, que habría ocurrido en mayo de 2018.

El episodio no solo generó repercusión por lo inesperado del reconocimiento, sino también por el contraste entre aquel show íntimo y el presente del artista, hoy convertido en una de las figuras más convocantes de la música urbana a nivel mundial.



minutouno.com