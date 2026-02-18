Yanina Latorre sorprendió al confesar que le fue infiel a Diego Latorre

Yanina Latorre visitó este martes el programa Intrusos y protagonizó una entrevista cargada de sinceridad, donde explicó por qué continúa casada con Diego Latorre pese a las infidelidades que se hicieron públicas en estos años. Sin embargo, el momento más inesperado llegó cuando confesó que ella tampoco fue completamente fiel durante la relación.

“Yo sigo con Diego porque somos una familia, creo en los vínculos para toda la vida, soy súper tradicional porque el proyecto de vida que tenemos juntos es maravilloso. Es mi compañero de vida”, comenzó diciendo al referirse a los motivos que sostienen su matrimonio.

Lejos de evitar el tema, la panelista fue directa al hablar del pasado: “Me ha sido infiel y creo que nadie es perfecto. Hoy la infidelidad no es causal de divorcio, hay tipos violentos y miserables”. Incluso profundizó su postura sobre las relaciones: “Yo no creo en la fidelidad, no digo que tengo una pareja abierta, pero uno elige qué perdonar y qué no”.

Con más de tres décadas de relación, Latorre remarcó que su decisión responde a un proyecto compartido. “No sé si es una aceptación, pasaron cosas y se perdonan. Vamos 31 años de casados, creo que en esto hay un poco de hipocresía de la gente porque le pasa a todo el mundo. Yo elijo vivir con Diego, me gusta vivir y compartir con él. Es mi compañero de vida, mi todo”.



Según explicó, con el paso del tiempo cambian las prioridades dentro de la pareja: “A los 30 años de matrimonio son otras cosas las que te planteás, como el proyecto de vida. Para mí, la lealtad va por otro lado. Para mí son cosas distintas la deslealtad y la infidelidad”.

Durante la charla también lanzó una crítica hacia ciertos comportamientos masculinos: “Eso es que omitiste contarme que sos un boludo, habla de inseguridades y de una cosa del macho de querer demostrar que es un macho. Los hombres suelen ser más bol*dos que nosotras, yo no me caliento con un chabón, prefiero tomarme un vino con mis amigas”.

El momento más explosivo llegó cuando habló de sí misma y reveló que tampoco fue completamente fiel: “¿Vos te pensás que no lo hemos hablado? Yo no finjo demencia, tampoco yo he sido tan perfecta, lo que pasa es que no me han descubierto. El tema es ser viva. Alguna vez no me debo haber portado bien, la gente cree que yo cuento todo y yo soy más viva que nadie”.

Luego agregó sin rodeos: “Diego no lo sabe, se está enterando ahora. Él se re enojaría, pero él a mí también me ha perdonado. Nunca me acosté con un famoso que no sea Diego. No tuve nada, en 30 años de casados un día me calenté con uno y fui, no lo conoce nadie”.

De todos modos, aclaró que su relación no funciona bajo acuerdos abiertos: “Con Diego no abrimos la pareja, hay que aclarar todo acá. No existe la perfección”. Y enseguida matizó: “Obviamente me descubrió, se lo contó una conch*da amiga mía en ese momento. Yo no era famosa, no trabajaba en la tele, esa amiga mía ya no es amiga. Mis hijos sí se están enterando ahora”.

También recordó el escándalo mediático vinculado a Natacha Jaitt y cómo atravesó ese momento: “En el caso de Natacha Jaitt hablé con él y en los medios no quería que me dobleguen, ¿por qué me iba a bajar de mis trabajos por esto? No quería que me gane la noticia, yo no lo sabía y punto. Era una boludez para todo el quilombo mediático que se armó. Lo usaron un poco para vengarse de mí, y yo no había hecho nada”.

Sobre el impacto familiar de aquella exposición pública, la panelista fue contundente: “Lo que más me dolió de eso fueron mis hijos, que a mí nunca me han hecho reproches, pero al padre sí. Tengo un vínculo hermoso con mis hijos, estoy orgullosa de los hijos que crié... A veces le pegan a mis hijos porque no tienen con qué pegarme. Aparte si quieren putear a Lola puteenla por lo que hace ella, no por lo que hago yo. De mi hijo decían que era gay y que yo no lo asumía”.

