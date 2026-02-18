Regatas recibe a La Unión en el Fortín Rojinegro por la Liga Nacional

El Regatas Corrientes enfrentará este miércoles a La Unión de Formosa desde las 21.30 en el estadio José Jorge Contte, conocido como el Fortín Rojinegro, por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet.

El encuentro será transmitido por Básquet Pass. Los árbitros designados son Fernando Sampietro, Alejandro Zanabone y Guillermo Di Lernia.

Un presente en alza

El equipo correntino atraviesa un buen momento y buscará sumar su quinta victoria consecutiva. Viene de imponerse en el clásico ante San Martín como visitante por 79-91, resultado que se suma a los triunfos frente a Quimsa, Boca y Oberá.

Con un récord de 15 victorias y 7 derrotas, el Remero se ubica en los puestos de vanguardia y quedó por debajo de Ferro, aunque con un partido menos.

El duelo marcará además el inicio de una seguidilla de cuatro partidos como local, donde también recibirá a Peñarol, San Lorenzo y Gimnasia.

La Unión, en busca de recuperación

Por su parte, el conjunto formoseño llega con una racha adversa de cinco derrotas consecutivas. Tras una sólida primera rueda que le permitió clasificarse a la Copa Islas Malvinas, actualmente se ubica séptimo con 14 triunfos y 11 caídas.

El entrenador Juan Varas no podrá contar con Tayavek Gallizzi, quien fue intervenido quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis.

Historial favorable al Remero

Regatas y La Unión se enfrentaron en 60 oportunidades en la Liga Nacional, con 41 victorias para el equipo correntino y 19 para el formoseño. En el duelo disputado esta temporada, el triunfo fue para Regatas por 91 a 85.