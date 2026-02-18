Juan Pablo Valdés sobre los empleados estatales en Corrientes: "Vamos a resolver la cuestión salarial"

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, afirmó este miércoles que, pese a contar con un presupuesto limitado, el Gobierno buscará resolver la cuestión salarial de los empleados públicos.

“Estamos trabajando con un presupuesto acotado, pero vamos a resolver la cuestión salarial”, señaló en declaraciones a la prensa. "El aumento será para todos cuando se cierren los acuerdos", explicó.

En relación con las negociaciones con los gremios docentes, Valdés destacó: “Esperamos que prime la razón” y adelantó que se presentará una propuesta concreta. “El presupuesto no ha crecido y sigue decreciendo”, añadió, al mismo tiempo que confirmó que habrá una canasta escolar y mejoras en distintos ítems.

La reunión con los gremios docentes

La reunión con los sindicatos docentes se realizará a partir de las 11. Participarán representantes de los ministerios de Hacienda y de Educación para avanzar en las negociaciones.

Durante el encuentro, los gremios plantearán mejoras salariales que incluyen incrementos en el básico, movilidad y materiales didácticos, entre otros conceptos. También presentarán un informe sobre el costo de la canasta familiar, la inflación y las expectativas de los docentes.