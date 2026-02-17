Continúa el ciclo de cine regional en el Patio de Cultura

La función de cierre de ‘’Cine Naé’’ tendrá lugar este miércoles 18 de Febrero donde se seguirán proyectando obras audiovisuales seleccionadas mediante convocatoria pública.

La selección incluye 8 cortometrajes realizados en la región.

Grilla de Proyección (18 de Febrero):

● Experimento Margana, de Natalia Vega (13 min)

● Palabras de Amor, de Valentino Brest (3 min)

● Corazón Delator, de Clara Sánchez (14 min)

● El Último beso, de Jonas Alonso (3 min)

● Las que sostienen, de Agustina Lazarte (10 min)

● Cuero y encaje, de Mauro Escobar (1 min)

● La película, de Ignacio Fagundez Polo (5 min)

● El valiente de los humedales de David Salmón (33 min)

La entrada es libre y gratuita. Desde la organización recomendaron al público asistir con bebidas para mantenerse hidratado, teniendo en cuenta las altas temperaturas previstas para la jornada.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 379 4184759.