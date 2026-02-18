La Nasa realizará el ensayo final antes de la misión tripulada a la Luna

La misión Artemis II de la Nasa atraviesa su etapa decisiva con un nuevo ensayo general de lanzamiento. La prueba comenzará este jueves 19 de febrero en el Kennedy Space Center. Se trata de un paso fundamental antes de la misión tripulada que viajará alrededor de la Luna.

El operativo, denominado wet dress rehearsal, incluirá la carga completa de propelentes criogénicos y una simulación integral de la cuenta regresiva. Se recreará toda la secuencia del día del despegue. Los técnicos cargarán el cohete Space Launch System con hidrógeno y oxígeno líquido, para luego drenar los tanques.

Esta práctica permite evaluar protocolos de cancelación ante posibles fallas técnicas o complicaciones meteorológicas. También se verifican los sistemas de seguridad que resguardarán a la tripulación.

La cuenta regresiva comenzó el martes con la ocupación de consolas en el Centro de Control de Lanzamiento. El cronograma contempla casi 50 horas de trabajo continuo.

Según las estimaciones oficiales, el lanzamiento simulado se realizará a las 22:30 del 19 de febrero. Habrá un margen de cuatro horas adicionales para completar las pruebas previstas.

La clave de los ensayos

Días atrás, los equipos detectaron una falla en un filtro de hidrógeno líquido durante un test parcial. Tras reemplazar el componente defectuoso, los ingenieros restablecieron las condiciones para avanzar con esta segunda instancia completa.

Durante el ensayo se ejecutarán dos veces los últimos diez minutos de la cuenta regresiva, fase conocida como Terminal count. En ese tramo se aplican pausas programadas para practicar escenarios de emergencia.

Si bien los astronautas no participarán del simulacro, el personal técnico ensayará el cierre de escotillas de la nave Orion. La operación busca garantizar que todos los sistemas funcionen con precisión antes del lanzamiento real.

Artemis II será la primera misión tripulada del programa en orbitar la Luna sin alunizar. El 6 de marzo figura como la primera fecha posible para el despegue, sujeta a la revisión final de los datos obtenidos esta semana.