Incendio en Corrientes río Paraná Cine Regional
TEATRO VERA

Iñaki Urlezaga en Corrientes: habrá una segunda función para la noche de clásicos del ballet universal

Por la gran demanda, se agregó otro espectáculo para el domingo 1 de marzo a las 22 horas.

Por El Litoral

Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 09:53

La velada “Noche de grandes clásicos del ballet universal” de Iñaki Urlezaga sumará una segunda función el domingo 1 de marzo a las 22. La decisión se tomó tras el agotamiento de localidades para la función original de las 20.

El espectáculo estará bajo la dirección artística del bailarín y coreógrafo argentino, quien regresa a Corrientes luego de 15 años. Urlezaga, reciente ganador del premio “Estrella de Mar” a la mejor compañía de danza nacional, dirigirá a un elenco formado en el Teatro Colón con recorrido internacional.

Un programa con los mejores títulos del ballet mundial

  • Lago de los Cisnes
  • Romeo y Julieta
  • La Traviata
  • Carmen
  • Carnaval de Venecia
  • Melodía de Gluck

La función promete una experiencia de inmersión cultural, combinando técnica clásica depurada e interpretaciones dramáticas que deleitarán al público presente.

Las entradas están disponibles en weepas.ar y en la boletería del teatro, San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21 horas.

