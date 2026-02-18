Iñaki Urlezaga en Corrientes: habrá una segunda función para la noche de clásicos del ballet universal

La velada “Noche de grandes clásicos del ballet universal” de Iñaki Urlezaga sumará una segunda función el domingo 1 de marzo a las 22. La decisión se tomó tras el agotamiento de localidades para la función original de las 20.

El espectáculo estará bajo la dirección artística del bailarín y coreógrafo argentino, quien regresa a Corrientes luego de 15 años. Urlezaga, reciente ganador del premio “Estrella de Mar” a la mejor compañía de danza nacional, dirigirá a un elenco formado en el Teatro Colón con recorrido internacional.

Un programa con los mejores títulos del ballet mundial

Lago de los Cisnes

Romeo y Julieta

La Traviata

Carmen

Carnaval de Venecia

Melodía de Gluck

La función promete una experiencia de inmersión cultural, combinando técnica clásica depurada e interpretaciones dramáticas que deleitarán al público presente.

Las entradas están disponibles en weepas.ar y en la boletería del teatro, San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21 horas.