Pablo Echarri habló del difícil momento de Luciano Castro

Pablo Echarri no dudó y rompió el silencio sobre la situación que atraviesa Luciano Castro, quien permanece internado en un centro de recuperación luego de su reciente separación de Griselda Siciliani. En diálogo con Intrusos, el actor destacó la fuerte amistad que los une y aseguró que acompaña de cerca a su colega en este momento personal.

“Es mi amigo y sabe que yo estoy acá siempre, siempre. Espero que esté atravesando este momento de la mejor forma posible”, expresó Echarri al comenzar la charla con el ciclo televisivo.

El actor también reveló que recientemente recibió señales tranquilizadoras sobre el estado anímico de Castro, incluso mientras continúa su tratamiento. “Hoy me mandó un mensaje a través de Dolly y ahí me di cuenta que estaba bien, más allá de lo que está atravesando, que está bien. Nos declaramos el amor que nos tenemos y lo banco a muerte”, contó, visiblemente emocionado.



Durante la entrevista, Echarri aprovechó para reflexionar sobre la exposición mediática y el impacto que genera en figuras públicas atravesar situaciones personales bajo la mirada constante del público. “Parece que hay una situación muy compleja la que estamos viviendo, donde hay una sed de sangre, entre comillas, de escándalos”, señaló.

En esa misma línea, cuestionó el tratamiento que muchas veces reciben los artistas en los medios y redes sociales: “O de maltratar, de apalear, pisotear o de hacer leña hoy de la sociedad, como un gusto por eso que no me gusta para nada”, reclamó, indignado por el clima mediático que rodea actualmente a su amigo.

De esta manera, el actor dejó en claro su respaldo absoluto hacia Castro tras el escándalo de las últimas semanas y llamó a reflexionar sobre los límites entre la información pública y el respeto por los procesos personales cuando suceden este tipo de cosas.

