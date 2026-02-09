Kendall Jenner tuvo una inesperada reacción al ver a Bad Bunny en el Super Bowl



La reciente edición del Super Bowl no solo fue el epicentro del deporte mundial, sino también el escenario de un reencuentro que capturó todas las miradas de la industria del entretenimiento. La participación de Bad Bunny como la estrella del show de mediotiempo sirvió como el marco ideal para que el músico y su expareja, la supermodelo Kendall Jenner, volvieran a coincidir en un mismo recinto, reavivando el interés público sobre el vínculo que los une.

Como es habitual en ella, la mayor de las hermanas Jenner asistió al evento acompañada por su círculo íntimo de amistades y familiares. Sin embargo, en esta ocasión, su presencia adquirió una relevancia especial debido al protagonismo del cantante puertorriqueño sobre el escenario.

La historia sentimental entre la modelo y el artista ha sido, desde sus inicios, un trayecto marcado por la intermitencia. El romance comenzó a mediados de febrero de 2023 y se extendió hasta diciembre de ese mismo año. Tras un breve distanciamiento, la pareja decidió apostar nuevamente al amor en mayo de 2024, para concluir definitivamente su noviazgo en septiembre del año pasado.



Según las versiones que circularon en torno a la ruptura, el principal motivo del quiebre no estuvo relacionado con conflictos personales graves, sino con las complejas exigencias de sus respectivas carreras profesionales. Los rumores indican que la relación no funcionó por problemas en las agendas de ambos y un aparente desgaste. No obstante, el vínculo parece haber mutado hacia una cordialidad madura, ya que terminaron en buenos términos e incluso aún mantienen el mismo círculo de amistad.

El comportamiento de Jenner durante la actuación de Bad Bunny fue seguido de cerca por las cámaras oficiales de la NFL, que difundieron imágenes reveladoras sobre su actitud. En los registros se puede observar a la modelo de pie, siguiendo con suma atención cada detalle de la puesta en escena y dejándose llevar por el ritmo de la música.

Durante el set del "Conejo Malo", Kendall se mostró bailando mientras su amiga, Hailey Bieber, le sostenía la mano en un gesto de complicidad. A su otro lado, se encontraba el músico Tyler, the Creator, otro integrante fundamental de su grupo de amigos íntimos.

A pesar del clima festivo durante el concierto, la experiencia de Jenner en el estadio tuvo matices diversos. A través de sus propias redes sociales, la empresaria compartió material donde se la veía disfrutando del evento en general, aunque no ocultó su desazón por el marcador final del encuentro deportivo, mostrándose decepcionada con el resultado del partido. De este modo, la noche del Super Bowl se configuró para ella como una amalgama de emociones, entre el apoyo a su exvínculo y la pasión por el juego.

