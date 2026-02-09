Fin del AeroBus en Corrientes: suspensión definitiva del servicio aeroportuario

El servicio AeroBus en Corrientes dejará de funcionar de manera definitiva a partir del martes 10 de febrero, según informó la empresa a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales.

La firma indicó que la decisión implica el cierre total del servicio y agradeció a los usuarios por la confianza brindada durante el tiempo de funcionamiento. También solicitó tener en cuenta la modificación al momento de planificar traslados.

El AeroBus era un servicio especial de transporte urbano que ofrecía conexiones hacia el aeropuerto de Corrientes, operado por el grupo ERSA. Su objetivo era facilitar el traslado de pasajeros entre distintos puntos de la ciudad y la terminal aérea.

Desde la empresa señalaron que ante cualquier consulta continuarán disponibles los canales habituales de atención. No se brindaron detalles adicionales sobre los motivos de la finalización del servicio.