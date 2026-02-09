Continúan los cortes de ruta de trabajadores de Alal y piden solidaridad con las familias

El corte de ruta protagonizado por trabajadores despedidos de la empresa Alal continúa este lunes por la mañana en la zona norte de la ciudad de Goya, en el marco de un conflicto laboral que sigue sin resolución. La protesta se sostiene mientras esperan avances en las negociaciones y reclaman acompañamiento social ante la difícil situación económica que atraviesan.

El conflicto -que se despliega en la ruta provincial 27- permanece abierto luego de la última audiencia realizada en la Secretaría de Trabajo de Corrientes, donde no se logró un acuerdo definitivo entre delegados de los trabajadores y representantes legales de la empresa.

Sin acuerdo y con una nueva audiencia en agenda

La próxima instancia clave será el miércoles 11 de febrero, cuando se espera que la empresa presente una propuesta formal vinculada a indemnizaciones y otros puntos pendientes. En paralelo, los trabajadores solicitaron una reunión con el Gobierno provincial para intentar destrabar el conflicto.

Desde el sector señalan que la situación ya supera lo estrictamente laboral y se convirtió en un problema social que impacta en toda la comunidad de Goya. Muchas familias aseguran que llevan semanas sin ingresos y manifiestan preocupación por el inicio del ciclo escolar y el futuro inmediato.

Pedido de asistencia médica y solidaridad

En medio del corte de ruta, uno de los trabajadores despedidos, Silvio, realizó un pedido público de apoyo sanitario durante una entrevista con Hechos Goya. “Nosotros llevamos a cabo este corte de ruta y pedimos encontrar un médico solidario que se solidarice con nosotros para que esté ahí por cualquier cosa, por si alguien se descompensa y pueda tener asistencia médica”, expresó.

El trabajador sostuvo además que la manifestación se prolonga desde hace tiempo y que el desgaste físico y emocional se hace sentir entre los manifestantes. “Ya llevamos mucho tiempo de lucha y es necesario que también los profesionales nos acompañen en este momento difícil, porque la fuerza uno la pierde”, señaló.

Asimismo, remarcó la preocupación por la salud de quienes participan del reclamo. “No queremos que se enferme nadie. Queremos preservar la salud de todos los manifestantes porque hay familias detrás de todo esto”, afirmó, al tiempo que reiteró el pedido de acompañamiento solidario mientras continúa la protesta.

Con información del periodista Juan Cruz Velásquez