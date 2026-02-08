Mirtha Legrand despidió a Jimena Monteverde de La Noche de Mirtha con reclamo incluído

La vuelta de Mirtha Legrand a Buenos Aires después de su paso por Mar del Plata estuvo marcada por un momento cargado de emoción en La Noche de Mirtha. La conductora no esquivó el tema y se refirió en vivo a la ausencia de Jimena Monteverde, la reconocida chef que decidió dar un paso al costado para enfocarse en su propio programa de eltrece, La Cocina Rebelde.

“Jimena no está porque tiene su programa. La vamos a aplaudir, le mando un beso, la voy a extrañar, voy a llorar. La voy a extrañar mucho, mucho”, lanzó Mirtha, visiblemente conmovida, ante la mirada de sus invitados y el público en el estudio.

La diva de los almuerzos no ocultó su tristeza por la partida de la cocinera, que se ganó el cariño de todos durante su paso por el ciclo, y fue entonces cuando le hizo un reclamo: “Me encanta que tenga su programa, pero me hubiera gustado que continuara con esto también. Está Mónica que, bueno, nos sirve desde hace muchos años también”, agregó, reconociendo el valor de su equipo pero dejando en claro el vacío que deja Monteverde.

Fuente: Magazine