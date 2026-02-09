Estrategia y traición: la guerra que se generó en Masterchef Celebrity

La tensión alcanzó niveles máximos en la emisión número 79 de Masterchef Celebrity Argentina 2025/26. Lo que comenzó como un desafío tradicional de la competencia se transformó rápidamente en una dinámica de "venganza" coordinada por el jurado y la conducción. Al inicio de la gala, Wanda Nara, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui advirtieron a los concursantes que las icónicas cajas del programa “iban a ser más misteriosas que nunca”, anticipando una noche donde la generosidad brillaría por su ausencia.

La consigna fue disruptiva: la suerte de cada cocinero quedó en manos de su oponente directo. “Esta noche el contenido de las cajas lo van a definir ustedes, o mejor dicho, su compañero de estación. Cada caja tiene 12 ingredientes, pero después de que su compañero decida qué quitarles, se van a tener que quedar con únicamente 6 ingredientes”, explicó De Santis. Los afectados por esta regla fueron Susana Roccasalvo, Marixa Balli, el Chino Leunis, La Joaqui, el Turco Husaín y Andy Chango.

La dinámica consistió en que cada participante, de espaldas, debía esperar a que su compañero vaciara la mitad de su caja. Solo La Joaqui, gracias a un triunfo previo en un reto de coctelería, contó con una ligera ventaja al perder solo 4 productos en lugar de 6. El clima se caldeó cuando Roccasalvo, instada por el jurado a que “no tenga piedad”, despojó a Marixa Balli de elementos esenciales como la carne, el queso y la panceta. En respuesta, la creadora de la "Cachaca" replicó la jugada, aunque con un toque extra de severidad al quitarle también la cebolla, lo que llevó a Betular a calificarla como la más malvada de la jornada.

En otro sector de las estaciones, las estrategias fueron opuestas. Mientras Andy Chango intentó una táctica supuestamente benevolente al quitarle al Turco Husaín productos que, según él, el exfutbolista no dominaba, el deportista no fue recíproco. Husaín dejó a Chango sin ningún tipo de proteína, provocando la ácida reacción del músico: “No me gustaría estar en un desierto con vos teniendo una sola cantimplora”. Por su parte, La Joaqui tampoco ocultó su indignación tras el robo perpetrado por el Chino Leunis: "¡Qué hijo de su madre! ¿Qué pensaste, Chino? ¿Qué iba a poder hacer la comida sin la proteína principal?”.

Con los recursos diezmados, Martitegui dio la orden de inicio para preparar un plato libre en un tiempo de 60 minutos. La dificultad radicó no solo en el escaso número de elementos, sino en la prohibición de intercambio entre las estaciones. “Tienen pocos ingredientes y no pueden prestarse entre sí”, sentenció Betular, remarcando la importancia de esta última oportunidad para evitar la gala de eliminación en la semana 16 del certamen.

Debido a los robos estratégicos, únicamente el Turco Husaín y el Chino Leunis lograron conservar carne en sus cajas. Esta situación obligó al resto de los participantes a improvisar platos vegetarianos, un escenario que el jurado consideró un excelente examen para evaluar la creatividad y la técnica bajo presión de las celebridades.

minutouno.com