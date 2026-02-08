Una camioneta despistó en una ruta de Corrientes: dos muertos y tres heridos

La Policía de Corrientes informó que este domingo dos personas murieron en un accidente de tránsito sobre Ruta Nacional N° 12, en cercanías de la localidad de Loreto.

El hecho se registró en la mañana de este lunes cuando efectivos de la Comisaría de Distrito Loreto fueron alertados sobre un accidente en el kilómetro 1.209 de RN12, donde se produjo el despiste de una camioneta.

Al llegar al lugar los efectivos constataron el despiste de una camioneta marca Renault, modelo Oroch, que era manejada por un hombre mayor de edad identificado con el apellido García, quien además era acompañado por dos mujeres, otro hombre, todos mayores de edad, y una adolescente de 14 años.

Producto del impacto tras el despiste, se confirmó la muerte del conductor y de una mujer identificada con el apellido Gómez de 74 años.

El resto de los ocupantes del rodado fueron asistidos por los servicios de emergencias y trasladados al hospital local para el tratamiento de sus heridas.

En el lugar se realizaron las diligencias del caso, en tanto que intervino la fiscalía correspondiente para determinar las causas del incidente. Por otro lado, se completaron las actuaciones correspondientes en la dependencia mencionada.

