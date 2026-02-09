El Instituto de Cruz Roja inicia el segundo periodo de inscripciones en Corrientes

La oferta educativa se divide en Enfermería, Radiología, Instrumentación Quirúrgica y Laboratorio de Análisis Clínicos. Todas las carreras tienen tres años de duración, modalidad presencial, título de validez nacional, y no tienen examen de ingreso.

El Instituto de Formación y Capacitación Cruz Roja Argentina Filial Corrientes comenzó el segundo período de inscripciones para el ciclo lectivo 2026. Se extenderá hasta mediados de marzo, sujeto a disponibilidad de cupos.

Las inscripciones podrán realizarse de manera online ingresando al sitio web www.cruzroja.org.ar/corrientes. Además, disponen de la opción de inscripción presencial en el Instituto ubicado en Bolívar 1219, de 8 a 12 y de 16.30 a 19.30 horas, especialmente para aquellas personas que no cuentan con acceso a herramientas tecnológicas.

La Presidente de Cruz Roja Argentina Filial Corrientes, Mariela Contreras, dijo "Como el año pasado, los interesados podrán inscribirse de forma online desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Y si prefieren hacerlo en persona, pueden venir directamente a nuestro Instituto y hacer el trámite en el área de informática." Además, agregó "Las inscripciones estarán abiertas hasta mediados de marzo, pero siempre dependiendo de los cupos disponibles.

Para los interesados en inscribirse, deben ingresar a la página web de la Filial Corrientes www.cruzroja.org.ar/corrientes, acceder a la pestaña de Instituto, elegir inscripciones ciclo lectivo 2026 y seguir los pasos correspondientes. También está disponible la opción de realizar la inscripción de manera presencial en Bolívar 1219, de lunes a viernes, en horario de 8 a 12 y de 16.30 a 19.30 horas.

La oferta académica actual de la institución comprende cuatro carreras de tres años de duración, todas con títulos de validez nacional: Tecnicatura Superior en Enfermería, Tecnicatura Superior en Laboratorio de Análisis Clínicos, Tecnicatura Superior en Instrumentación Quirúrgica y Tecnicatura Superior en Radiología, todas con cupos limitados y sin examen de ingreso.

A través de convenios establecidos con el Ministerio de Salud de la Provincia de Corrientes, los estudiantes realizan prácticas profesionales desde el primer año en diversos centros de salud y hospitales. Además, el instituto otorga diversas becas de estudios a lo largo del año.

Para obtener más información, pueden comunicarse al teléfono (0379) 4437620, whatsapp al número 3794504395, o a través de las redes sociales en fanpage e Instagram: @cruzroja.corrientes.

El Instituto de Cruz Roja Argentina en Corrientes cuenta con una trayectoria de más de 100 años formando profesionales en el ámbito de la salud. Su prestigio y calidad educativa les han permitido participar activamente en certámenes nacionales de enfermería, radiología e instrumentación quirúrgica, donde han obtenido destacadas menciones con los trabajos presentados en los últimos años.