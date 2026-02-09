La parroquia respondió al Arzobispado tras la polémica por el casamiento de una pareja trans

La Parroquia Nuestra Señora de Pompeya difundió un comunicado oficial tras las repercusiones generadas por el matrimonio religioso de una pareja trans en Corrientes, luego de que el Arzobispado de Corrientes anunciara posibles medidas disciplinarias vinculadas al caso.

El mensaje parroquial señaló que la celebración matrimonial se realizó siguiendo “orientación pastoral y normas eclesiales del ordinario”, y consideró necesario aclarar aspectos vinculados al sacramento ante versiones públicas.

El comunicado remarcó que el matrimonio cristiano requiere condiciones canónicas esenciales de validez y licitud. También indicó que no se trata solo de una ceremonia o documentación formal, sino de que los contrayentes sean hábiles, no exista impedimento canónico y haya consentimiento verdadero.

La parroquia sostuvo que, por respeto a la intimidad de las personas involucradas, no brindará detalles ni alimentará especulaciones públicas. Además, reafirmó su compromiso con una “acogida pastoral auténtica”, unida a la verdad del sacramento.

En el mismo documento, se informó que se reforzarán los procedimientos de entrevista, preparación y verificación para resguardar la celebración de los sacramentos y evitar confusión dentro de la comunidad.

El pronunciamiento se dio luego de que el Arzobispado de Corrientes anunciara que podría aplicar advertencias o medidas disciplinarias formales tras la celebración de un rito matrimonial de estado público en la capital correntina.

Según informó la sede arzobispal en un documento fechado el 8 de febrero de 2026, la institución actuará conforme al Derecho Canónico. También sostuvo que no recibió la documentación eclesiástica requerida para el tratamiento del caso.