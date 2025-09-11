†

SILVIA ESTER ZAPATA DE VILLARROEL

Q.E.P.D.

Falleció el 10/09/2025. Su esposo Miguel Ángel Villarroel, sus hijos Mariano y Lucila, Benjamin y Juana Inés, y Maximiliano, nietos Martina, Benicio y Simón, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida esposa y piden una oración en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos serán velados el día 11 de septiembre de 16 a 20hrs en Cochería del Paraná.

†

SILVIA ESTER ZAPATA DE VILLARROEL

Q.E.P.D.

Falleció el 10/09/2025. Su cuñada María Elena, sobrinos Julio y Nancy, Jorge, Pedro y Sol, sobrinos nietos Juan, Santiago, Manuela, Joaquín, Tomás, Gabriel y Mateo, participan con profundo dolor la partida de la querida Silvia, y ruegan una oración en su memoria.

†

SILVIA ESTER ZAPATA DE VILLARROEL

Q.E.P.D.

Falleció el 10/09/2025. Miguel, María, Bauti, Luri y Juancito despiden con profunda tristeza a Silvia y acompañan a Palito, Benja, Maxi, Mariano, Marti y Beni. Que brille para ella la luz que no tiene fin.