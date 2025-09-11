¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Universidades públicas Policía de Corrientes frutihortícola
Universidades públicas Policía de Corrientes frutihortícola
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

SILVIA ESTER ZAPATA DE VILLARROEL 

Por El Litoral

Jueves, 11 de septiembre de 2025 a las 00:00

SILVIA ESTER ZAPATA DE VILLARROEL 

Q.E.P.D.

Falleció el 10/09/2025. Su esposo Miguel Ángel Villarroel, sus hijos Mariano y Lucila, Benjamin y Juana Inés, y Maximiliano, nietos Martina, Benicio y Simón, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida esposa y piden una oración en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos serán velados el día 11 de septiembre de 16 a 20hrs en Cochería del Paraná.

SILVIA ESTER ZAPATA DE VILLARROEL 

Q.E.P.D.

Falleció el 10/09/2025. Su cuñada María Elena, sobrinos Julio y Nancy, Jorge, Pedro y Sol, sobrinos nietos Juan, Santiago, Manuela, Joaquín, Tomás, Gabriel y Mateo, participan con profundo dolor la partida de la querida Silvia, y ruegan una oración en su memoria.

SILVIA ESTER ZAPATA DE VILLARROEL 

Q.E.P.D.

Falleció el 10/09/2025. Miguel, María, Bauti, Luri y Juancito despiden con profunda tristeza a Silvia y acompañan a Palito, Benja, Maxi, Mariano, Marti y Beni. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD