El Foro de Seguridad Rural Argentino en alerta por el abigeato en Corrientes

Desde el Foro de Seguridad Rural Argentino manifestan su "profunda preocupación y alarma por la situación de desamparo que vienen sufriendo los productores ganaderos de la ribera del río Uruguay, víctimas de reiterados hechos de abigeato agravado por la peligrosidad de delincuentes brasileros que actúan con total impunidad y armamento en nuestra Patria ribereña".



Remarcan de que "se trata de argentinos de bien, que tienen el derecho a vivir y producir en paz, libertad y armonía. Sin embargo, lo que asombra es la apatía de las fuerzas de seguridad, tanto provinciales como nacionales, especialmente la Prefectura Naval Argentina, responsable de custodiar la frontera fluvial en Paso de los Libres, Santo Tomé y zonas aledañas".



Aseguran que "las denuncias correspondientes se radican en las jurisdicciones debidas, pero la falta de respuestas por parte de las fuerzas de seguridad y del poder judicial resulta llamativa y preocupante". Ante ello, "debemos resaltar además la carencia de medios técnicos, tácticos y logísticos de las distintas fuerzas destacadas en la región, lo que les impide ser eficientes en la prevención y lucha contra estos delitos que sufre la familia rural argentina".



Consideran que "es primordial que las fuerzas de seguridad y el poder judicial trabajen mancomunadamente en el combate de este flagelo, que atenta contra la capacidad productiva de la zona y acelera la emigración de pobladores ribereños, un fenómeno que lamentablemente ya se viene produciendo".

Al finalizar puntualizan: "La Argentina es extensa y posee productores agropecuarios que merecen ser protegidos y acompañados en sus territorios. No es una tarea sencilla, pero es una tarea posible y necesaria".