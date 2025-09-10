La Selección argentina dejó de liderar el ranking FIFA, pero se salvaría de una maldición

La Selección argentina dejó de liderar el ranking FIFA luego de la derrota por 1-0 ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas y fue superada por España y Francia en dicho listado.

Los dirigidos por Lionel Scaloni perdieron esta posición luego de casi dos años y medio, ya que habían escalado hasta la cima en abril del 2023.

A partir de dicho periodo, la “Albiceleste” no solo ganó la Copa América 2024, sino que también quedó primera en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, aunque esto no fue suficiente para mantenerse primera.

Pese a haber perdido el liderazgo en el ranking FIFA, la Selección argentina podría salvarse de una maldición que está directamente relacionada con los Mundiales.

Esto se debe a que ninguna selección que haya llegado como número 1 del ranking FIFA, que se empezó a usar en 1992, logró consagrarse campeona en un Mundial.

La actuación de los líderes del ranking FIFA en cada Mundial

Alemania en 1994: perdió en cuartos de final 2-1 contra Bulgaria

Brasil en 1998: perdió la final 3-0 contra Francia

Francia en 2002: perdió en fase de grupos

Brasil en 2006: perdió en cuartos de final 1-0 contra Francia

Brasil en 2010: perdió en cuartos de final 2-1 contra Países Bajos

España en 2014: perdió en fase de grupos

Alemania en 2018: perdió en fase de grupos

Brasil en 2022: perdió en cuartos de final por penales contra Croacia

(Con información de Noticias Argentinas)

