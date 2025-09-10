Corrientes: lo buscaban por robo, allanaron su casa y descubrieron una plantación de marihuana

Un allanamiento realizado por personal de la Comisaría de Distrito Primera de la localidad correntina de Saladas, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, culminó con la detención de un hombre conocido como “Dari”, de 34 años.

El sujeto es el presunto autor de un arrebato ocurrido días atrás en la calle San Martí en dicha ciudad.

El operativo se llevó a cabo tras una investigación que permitió identificar al sospechoso. Durante el allanamiento, los efectivos policiales encontraron y secuestraron un teléfono celular que había sido denunciado como robado, así como prendas de vestir relacionadas con el delito.

Marihuana, en el mismo domicilio

Además de las pruebas vinculadas al arrebato, los agentes descubrieron en la casa del detenido un total de 62 plantas de cannabis sativa. También se incautaron diez bochitas que contenían una sustancia vegetal que, según las primeras pericias, sería marihuana.

El hombre, junto con el material secuestrado, fue puesto a disposición de la Justicia. Las investigaciones continúan para esclarecer los detalles de ambos casos y determinar la situación legal del aprehendido.