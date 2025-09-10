Patricia Sosa presenta su “Alquimia” en el Teatro Vera y se une a la Orquesta Sinfónica de Corrientes

Una de las voces más queridas de la música argentina, Patricia Sosa, llega al Teatro Oficial Juan de Vera este viernes, a las 21, para presentar su gira “Alquimia”.

La artista, reconocida por su versatilidad y su capacidad para emocionar, regresa a la provincia en un show que fusiona la fuerza del rock con la calidez de la balada.

La gira, que lleva el nombre de su nuevo disco en colaboración con el artista mexicano Manuel Mijares, es descrita por la cantante como "un viaje sonoro" donde la canción se convierte en un refugio. “Alquimia” revisita clásicos contemporáneos de artistas como Soda Stereo, Los Enanitos Verdes, Luis Fonsi y Maná, entre otros, transformándolos en nuevas experiencias musicales.

Una propuesta que fusiona el rock con la música sinfónica

Para el concierto de este viernes, Patricia Sosa preparó un show especial para el público correntino. En un segmento del concierto, la artista estará acompañada por la Orquesta Sinfónica de la provincia, interpretando algunos de sus temas icónicos con arreglos orquestales.

Esta colaboración promete agregar una capa de emotividad y majestuosidad a la presentación, que celebra la trayectoria de una de las figuras más importantes de la música nacional.

Entradas y promociones disponibles

Las entradas para el show de Patricia Sosa se pueden adquirir en la plataforma weepas.ar o en la boletería del Teatro Vera, ubicada en San Juan 637, de lunes a sábados en el horario de 9 a 13 y de 17 a 21.

Los precios de los tickets comienzan en $31.800. Los clientes del Banco de Corrientes (BanCo) que paguen con tarjeta de crédito Visa, podrán acceder a un 20% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés, con un tope de reintegro de $20.000.