El Cónsul General de Italia visitó Corrientes para facilitar la ciudadanía a hijos menores

Marco Bocchi, cónsul general de Italia en Rosario arribó este miércoles a Corrientes para facilitar el trámite de ciudadanía a hijos menores de ciudadanos italianos, en el marco de una gira consular que también incluyó la provincia de Misiones.

El objetivo del encuentro fue acercar el nuevo servicio de declaraciones de adquisición de la ciudadanía italiana para hijos menores de edad. La actividad, encabezado por Vice Consul, arquitecto Giovanni Foglia, se realizó en el viceconsulado honorario de Corrientes ubicado por Dr Felipe Joaquin Cabral 2103 de la ciudad capital.

La visita, también, responde a los recientes cambios normativos introducidos en marzo de este año, que exige la presencia de los descendientes para poder realizar el trámite. Además, su misión de viaje se da con el objetivo de poder aclarar dudas a quiénes esten tramitando sus documentaciones.

“El propósito es llevar el nuevo servicio de adquisiciones de la ciudadanía italiana en beneficio de los hijos menores de edad de ciudiadanos italiano que no tramitan automáticamente la ciudadanía italiana en Posadas y Corrientes. El objetivo es facilitar el acceso a nuestros conciudadanos que viven lejos de Rosario", explicó Bocchi durante su estadía en Corrientes.

Además mencionó, que "a raíz de los cambios normativos que han ocurrido en marzo de este año, es necesario que los progenitores se presenten en forma física para transmitir la ciudadanía a sus hijos menores"

Por otra parte, destacó la importancia de realizar estos operativos en capitales provinciales como Corrientes y Posadas, para descentralizar la atención y responder a la demanda en regiones más alejadas.

Asimismo, recordó que la única fuente oficial de información actualizada sobre los servicios consulares —incluidos trámites de ciudadanía, pasaporte y asistencia general— es la página web del Consulado General de Italia en Rosario: https://consrosario.esteri.it/es

También invitó a seguir las redes sociales oficiales bajo el nombre Italy in Rosario, donde se difunden novedades sobre servicios, cultura y lengua italiana.

Esta gira consular reafirma el compromiso del Estado italiano con sus ciudadanos residentes en el extranjero, promoviendo el acceso a sus derechos, el fortalecimiento de los vínculos institucionales y la difusión de su identidad cultural en las provincias argentinas.

Mirá el video acá: https://www.instagram.com/p/DObLRXuidsn/