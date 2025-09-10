Pesar por la muerte del ex diputado provincial, Alberto Yardin

El ex diputado provincial y referente del Partido Justicialista, Alberto “Loro” Yardín murió este miércoles por la mañana en la localidad correntina de Paso de los Libres.

Según las primeras informaciones, su cuerpo fue hallado sin vida en su estudio notarial. La familia y allegados ya fueron notificados, y se pidió respeto por la privacidad en este momento de dolor.

Yardín fue una figura activa en la vida política y social de la ciudad de Paso de los Libres. Su rol como presidente del Partido Justicialista libreño y su paso por la Legislatura lo convirtieron en un referente conocido y respetado por diversos sectores de la comunidad.

La noticia generó un profundo pesar en el ámbito político y entre los vecinos comunales, donde Yardín era valorado tanto por su trayectoria como por su trato personal.

En sus redes sociales, Martín "Tincho" Ascúa lo despidió a su compañero con una palabras conmovedoras: "Con profundo dolor nos toca despedir a un histórico militante de Paso de los Libres, el Loro Yardin. Un compañero de todas las luchas, que siempre estuvo en la calle, en las reuniones, en cada campaña, llevando la bandera bien en alto y demostrando que la política se hace con compromiso y con el corazón", expresó.

Además, agregó que "fue una personas que supo estar al lado de sus compañeros y compañeras en los momentos más difíciles y también en los más felices, con la convicción de que organizarse y militar es el camino para transformar realidades".

Por el momento, se siguen investigando las causa del deceso. En este contexto, y en el día mundial de la prevención del suicidio, se recuerda que ante situaciones de crisis o pensamientos de autolesión, existen líneas de contención disponibles.

En Argentina, las personas pueden comunicarse de forma gratuita y confidencial con la Línea de Prevención del Suicidio al 135 (desde CABA y Gran Buenos Aires), al 911 desde cualquier parte del país, o buscar ayuda en centros de salud mental.

La comunidad libreña despide a Alberto Yardín con respeto y acompaña en el dolor a sus seres queridos.