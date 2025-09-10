Tarjeteros advierten sobre la caída de la recaudación y exigen un incremento salarial

Los trabajadores del estacionamiento medido en Corrientes atraviesan una fuerte crisis por la baja recaudación y anunciaron que presentarán en los próximos días una nota a la Municipalidad solicitando un incremento del 100% en sus ingresos. Algunos tarjeteros recaudan hasta $3.000 pesos al día.

El referente del sector, Claudio Romero, explicó a El Litoral que la situación con el municipio está paralizada: “Todavía la nota no se le entregó porque estamos esperando la contestación del lado de la Municipalidad cuando nos pueden recibir con la nota. Fuimos, pero no tuvimos ninguna respuesta”.

El referente remarcó que, si no reciben respuesta, los trabajadores podrían evaluar medidas de fuerza, aunque insistió en mantener el diálogo: “Nosotros siempre tuvimos un buen diálogo con la gente del municipio y esperemos seguir manteniéndolo con esta gestión que se va y con la que viene, pero vamos a tener que tomar medidas en caso de que no nos atiendan”.

Ganancias desiguales según la ubicación

Uno de los puntos más críticos señalados por los tarjeteros es la gran desigualdad en la recaudación según las cuadras asignadas. El trabajador ejemplificó con el caso de la Plaza La Cruz, considerada la zona “más fuerte” del sistema.

“Un tarjetero maneja dos cuadras, ese tarjetero estará sacando entre $40.000, $45.000, $50.000 de ganancia, pero tiene dos cuadras y mucho movimiento. Esa es la mejor cuadra de estacionamiento medido en temporada alta en Corrientes. Pero en enero y febrero son las cuadras más pésimas de todas”, explicó.

En contraste, otros compañeros que trabajan en zonas alejadas del microcentro obtienen ingresos mucho menores. El tarjetero que está un poco más alejado estaría sacando $12.000 y $15.000 por día.

Sin embargo, El Litoral dialogó con otro trabajador en otro sector del microcentro y señaló: “La ganancia es desigual, yo a veces saco 3.000 pesos y estoy 10 horas trabajando acá, pero como no tengo otro trabajo me quedo”.

El equivalente de la ganancia de los tarjeteros-

Otro de los casos, contó como es la distribución de las ganancias. “El total de comisión que hice es este (imagen) primero está lo que me corresponde a mí, segundo lo que le corresponde al municipio y tercero es el monto total de lo que recaude en todo el día. Todas las cuadras varían el monto de ganancias, no todos los compañeros ganan igual”, señaló.

Expectativa por una respuesta

Mientras esperan la convocatoria de la Municipalidad, los tarjeteros mantienen su reclamo y advierten que la situación es insostenible sin un aumento. Por ahora, confían en que se pueda abrir una mesa de diálogo para encontrar una solución.