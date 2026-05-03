¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Fiesta Nacional del Surubí lluvias en Corrientes templado
Fiesta Nacional del Surubí lluvias en Corrientes templado
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

OLGA ITRIA

Por El Litoral

Domingo, 03 de mayo de 2026 a las 00:00

OLGA ITRIA

Q.E.P.D.

Falleció el 01/05/2026. Ya descansa en paz, la Sra. Olga Itria. Co fundadora del ex “Supermercados PAHRLO”. Gerenciando la sucursal de la Av. Tte. Ibañez, sus ex colaboradores y compañeros de trabajo, la despiden con profundo dolor, agradeciendo sus enseñanzas a chicos jóvenes, por ése entonces, a ganar calidad y eficiencia en el trabajo. Sus enseñanzas aún hoy perduran en nosotros. Acompañamos a sus hijos y a su hermana Lina en tan triste momento. c/374

OLGA ITRIA

Q.E.P.D.

Falleció el 01/05/2026. La gerencia de Panificados Martin participa del fallecimiento de la señora Olga Itria esposa del colega Hugo López, Cristiana resignación a familiares y seres queridos. C/128

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD