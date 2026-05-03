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OLGA ITRIA

Q.E.P.D.

Falleció el 01/05/2026. Ya descansa en paz, la Sra. Olga Itria. Co fundadora del ex “Supermercados PAHRLO”. Gerenciando la sucursal de la Av. Tte. Ibañez, sus ex colaboradores y compañeros de trabajo, la despiden con profundo dolor, agradeciendo sus enseñanzas a chicos jóvenes, por ése entonces, a ganar calidad y eficiencia en el trabajo. Sus enseñanzas aún hoy perduran en nosotros. Acompañamos a sus hijos y a su hermana Lina en tan triste momento. c/374

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OLGA ITRIA

Q.E.P.D.

Falleció el 01/05/2026. La gerencia de Panificados Martin participa del fallecimiento de la señora Olga Itria esposa del colega Hugo López, Cristiana resignación a familiares y seres queridos. C/128