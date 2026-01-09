Todo listo para la 39° Fiesta Nacional del Pacú: los millonarios premios y la grilla

La cuenta regresiva ya comenzó en Esquina para una nueva edición de la Fiesta Nacional del Pacú. La organización confirmó el detalle oficial de los premios que estarán en juego en el tradicional torneo de pesca deportiva, que se disputará el próximo 14 de febrero y repartirá más de 40 millones de pesos, marcando un récord histórico para el evento.
La 39ª Fiesta Nacional del Pacú promete ser una de las más importantes de su historia. Con una propuesta renovada y un fuerte incentivo económico, el torneo repartirá más de 40 millones de pesos en premios, además de trofeos y distinciones especiales para los participantes.
Este importante monto consolida al evento como uno de los certámenes de pesca deportiva más destacados del país y reafirma el lugar de Esquina como capital nacional del turismo y la pesca deportiva.
Premios a la Pieza Mayor
Uno de los grandes atractivos del torneo será la competencia por la pieza mayor, que contará con los siguientes premios:
- 1° puesto: $5.000.000 + Trofeo Henry Matto
- 2° puesto: $2.000.000 + trofeo
- 3° puesto: $1.000.000 + trofeo
- 4° y 5° puesto: trofeos
Equipos mejor clasificados
En la clasificación general por equipos, los premios serán los siguientes:
- 1° puesto: $6.000.000 + trofeos
- 2° puesto: $4.500.000 + trofeos
- 3° puesto: $3.000.000 + trofeos
- 4° puesto: $2.000.000 + trofeos
- 5° puesto: $1.000.000 + trofeos
- Del 6° al 10° puesto: trofeos
Distinciones y premios especiales
El certamen también reconocerá categorías especiales, con premios destacados:
- Dama mejor clasificada: $600.000 + trofeo
- Guía mejor clasificado: $600.000 + Trofeo Lobo Caferatta
- Pescador más lejano: trofeo
- Pescador más pequeño: trofeo
La grilla de artistas de la Fiesta del Pacú 2026
La programación musical se desarrollará en distintas noches, acompañando las actividades centrales del evento y fortaleciendo el carácter festivo y familiar que distingue a la Fiesta del Pacú.
La apertura musical será el jueves 12 de febrero, con la tradicional Gran Peña de Pescadores, una noche pensada para el reencuentro y la camaradería. Sobre el escenario se presentarán:
- Nativos
- Leo y su Grupo Límite
- Ángel Picciochi y Los Ángeles del Chamamé
La propuesta combinará chamamé y música popular, marcando el inicio de un fin de semana cargado de celebración.
El viernes 13 de febrero será una de las noches centrales del evento, con el Festival Pacú y la tradicional Elección de Reinas, que contará con una grilla orientada al baile y la participación del público:
- La Contra
- Santiago Cañete
- Hagan Lío
La noche promete un clima festivo con estilos variados y un fuerte acompañamiento del público joven.
El cierre musical tendrá lugar el domingo 15 de febrero, durante la Cena de Pescadores y la entrega de premios del torneo. En el escenario actuarán:
- Nativos
- Cuartefolk
La jornada culminará con un cierre a puro carnaval, poniendo el broche final a un fin de semana de música, baile y celebración.
Con información de Actualidad Esquina