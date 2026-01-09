Todo listo para la 39° Fiesta Nacional del Pacú: los millonarios premios y la grilla

La cuenta regresiva ya comenzó en Esquina para una nueva edición de la Fiesta Nacional del Pacú. La organización confirmó el detalle oficial de los premios que estarán en juego en el tradicional torneo de pesca deportiva, que se disputará el próximo 14 de febrero y repartirá más de 40 millones de pesos, marcando un récord histórico para el evento.

La 39ª Fiesta Nacional del Pacú promete ser una de las más importantes de su historia. Con una propuesta renovada y un fuerte incentivo económico, el torneo repartirá más de 40 millones de pesos en premios, además de trofeos y distinciones especiales para los participantes.

Este importante monto consolida al evento como uno de los certámenes de pesca deportiva más destacados del país y reafirma el lugar de Esquina como capital nacional del turismo y la pesca deportiva.

Premios a la Pieza Mayor

Uno de los grandes atractivos del torneo será la competencia por la pieza mayor, que contará con los siguientes premios:

1° puesto: $5.000.000 + Trofeo Henry Matto

2° puesto: $2.000.000 + trofeo

3° puesto: $1.000.000 + trofeo

4° y 5° puesto: trofeos

Equipos mejor clasificados

En la clasificación general por equipos, los premios serán los siguientes:

1° puesto: $6.000.000 + trofeos

2° puesto: $4.500.000 + trofeos

3° puesto: $3.000.000 + trofeos

4° puesto: $2.000.000 + trofeos

5° puesto: $1.000.000 + trofeos

Del 6° al 10° puesto: trofeos

Distinciones y premios especiales

El certamen también reconocerá categorías especiales, con premios destacados:

Dama mejor clasificada: $600.000 + trofeo

Guía mejor clasificado: $600.000 + Trofeo Lobo Caferatta

Pescador más lejano: trofeo

Pescador más pequeño: trofeo

La grilla de artistas de la Fiesta del Pacú 2026

La programación musical se desarrollará en distintas noches, acompañando las actividades centrales del evento y fortaleciendo el carácter festivo y familiar que distingue a la Fiesta del Pacú.

La apertura musical será el jueves 12 de febrero, con la tradicional Gran Peña de Pescadores, una noche pensada para el reencuentro y la camaradería. Sobre el escenario se presentarán:

Nativos

Leo y su Grupo Límite

Ángel Picciochi y Los Ángeles del Chamamé

La propuesta combinará chamamé y música popular, marcando el inicio de un fin de semana cargado de celebración.

El viernes 13 de febrero será una de las noches centrales del evento, con el Festival Pacú y la tradicional Elección de Reinas, que contará con una grilla orientada al baile y la participación del público:

La Contra

Santiago Cañete

Hagan Lío

La noche promete un clima festivo con estilos variados y un fuerte acompañamiento del público joven.

El cierre musical tendrá lugar el domingo 15 de febrero, durante la Cena de Pescadores y la entrega de premios del torneo. En el escenario actuarán:

Nativos

Cuartefolk

La jornada culminará con un cierre a puro carnaval, poniendo el broche final a un fin de semana de música, baile y celebración.

