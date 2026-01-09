Nueva estafa en Brasil: cobran de más a turistas que pagan con billetera virtual

Las estafas digitales dirigidas a turistas en Brasil presentan nuevas variantes durante la temporada de verano y pueden afectar a los miles de argentinos que deciden vacacionar en las playas del país vecino.

En los últimos meses, se registró un aumento de intentos de fraude en los que delincuentes simulan ser representantes del Banco Central de Brasil o del sistema de pago electrónico Pix, el más utilizado por los brasileños y de gran expansión entre los turistas argentinos por su simplicidad. Vale mencionar que Pix, a diferencia de los métodos tradicionales, funciona sin intermediarios ni tarjetas bancarias, lo que reduce costos y facilita las operaciones.

Para los argentinos, permite pagar en pesos con conversión automática a reales, accediendo a un tipo de cambio que suele ser más conveniente que el oficial o el que aplican las tarjetas internacionales.

Primer engaño

Hay muchas variantes usadas por los estafadores y conviene estar alerta a ellas. Una habitual suele ser recibir un contacto por WhatsApp, donde el estafador utiliza logotipos oficiales. El objetivo es convencer a la persona de que existe un inconveniente técnico y, bajo ese pretexto, solicitar datos personales que facilitan el acceso a cuentas, tarjetas o billeteras digitales.

Es importante resaltar que Pix y el Banco Central de Brasil no solicitan información por canales no oficiales ni realizan llamadas por aplicaciones de mensajería.

Segundo engaño

Otra modalidad identificada involucra a los vendedores ambulantes en las playas. En Brasil se la conoce como “golpe da maquininha”, en relación a la maquinita para pagar. Se produce cuando un turista compra un producto de bajo valor y, en el momento de pagar con el celular vía QR o con una tarjeta, comienza a distraer a la víctima, en ocasiones ayudado por un cómplice.

Durante ese instante, el monto en la terminal POS (o en el celular que es usado como tal) es modificado y se concreta una venta por un importe mucho más alto que el acordado. De esa forma, alguien que quiso pagar 5 reales por una gaseosa en la playa puede terminar pagando 500 o 5.000 reales.

Verificar siempre el importe en la pantalla antes de aprobar una transacción es fundamental para evitar pérdidas económicas.

“Le estás comprando a un vendedor ambulante y cuando estás por hacer la operación de algo muy económico, hay un cómplice que te empieza a hablar, te pregunta por Messi, te distrae. En ese momento no advertís que se modificó el precio en el posnet y te terminan haciendo una venta por un valor desorbitante”, dijo el juez Carlos Richeri en redes sociales.

Tercer engaño

El tercer sistema detectado utiliza la tecnología QR. Promotores ofrecen descargar una supuesta aplicación con beneficios exclusivos para turistas, argumentando que la mayoría ya la emplea para acceder a promociones.

Al escanear el código, el teléfono instala un programa malicioso capaz de solicitar permisos y, tras obtenerlos, acceder a cuentas bancarias. Pix no exige la descarga de ninguna aplicación propia.