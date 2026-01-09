Tras las intensas lluvias, cómo seguirá el tiempo en Corrientes

Luego de las intensas lluvias que afectaron a la provincia, el pronóstico del tiempo en Corrientes anticipa un sábado inestable, con alerta amarilla por tormentas vigente. Según las previsiones, existe una probabilidad del 70% de precipitaciones durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia el resto de la jornada se esperan lluvias aisladas.

¿Hasta cuando seguirá la temperatura templada?

En cuanto a las temperaturas, para este sábado se prevé una máxima de 25°C y una mínima de 20°C, con vientos predominantes del sector sur, lo que contribuirá a mantener el ambiente fresco tras el paso del frente lluvioso.

Para el domingo, en tanto, ya no rige ninguna advertencia meteorológica. El cielo se presentará algo nublado, con condiciones más estables en toda la provincia. Las temperaturas mostrarán un leve ascenso, con máximas de 28°C y mínimas cercanas a los 19°C, marcando un cierre de fin de semana con mejor tiempo en Corrientes.