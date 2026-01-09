Al menos 20 familias afectadas por voladuras de techo en Mburucuyá

La localidad correntina de Mburucuyá atraviesa horas de profunda angustia tras ser azotada este viernes por un violento temporal de viento, lluvia y granizo, que dejó un escenario de devastación tanto en la zona urbana como rural. El fenómeno meteorológico provocó importantes daños materiales, dejando a numerosas familias damnificadas y al pueblo parcialmente a oscuras.

El director de Defensa Civil de la provincia de Corrientes, Bruno Lovinson, confirmó a El Litoral que “en Mburucuyá unas 20 familias aproximadamente fueron afectadas por caídas de árboles y voladuras de techos”, producto de las intensas ráfagas registradas durante la tormenta.

Desde las primeras horas de la mañana quedaron viviendas y galpones con techos arrancados, árboles de gran porte caídos, calles bloqueadas y postes de alta y media tensión derribados, lo que ocasionó un corte total del suministro eléctrico en gran parte de la localidad.

El intendente Edgar Galarza Florentín, junto al viceintendente Sebastián Guastavino Kalataki, recorrió las zonas más afectadas y expresó la gravedad del momento que atraviesa la comunidad.

“Es uno de los momentos más críticos que nos toca vivir No sabemos por dónde empezar”, afirmó el jefe comunal a medios locales.

Situación actual

Actualmente, cuadrillas municipales y personal de Defensa Civil trabajan intensamente en el despeje de calles y en la asistencia a las familias más afectadas. Solicitaron a los correntinos evitar circular si no es estrictamente necesario, debido al riesgo que representan los cables caídos, postes inestables y estructuras dañadas.

Durante la tarde, el servicio eléctrico comenzó a restablecerse de manera parcial, por lo que algunas familias ya cuentan nuevamente con suministro, mientras continúan las tareas para normalizar por completo la situación.