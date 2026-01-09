Delincuentes ingresaron a un club deportivo y causaron destrozos

Un nuevo hecho delictivo sacudió al Club Florida de la ciudad de Monte Caseros en las últimas horas, cuando malvivientes ingresaron a las instalaciones y sustrajeron cinco inodoros, además de ocasionar daños en la infraestructura del lugar.



Según relató Rodrigo Arrua, integrante de la comisión directiva del club, los delincuentes rompieron las puertas de los baños para concretar el robo, generando importantes pérdidas materiales para la institución deportiva.



"Yo todos los días estoy en el club, tanto de mañana como de tarde. Cuando llegué por la tarde hice la recorrida habitual y al mirar los baños encontré las dos puertas rotas y noté lo que faltaba", expresó Arrua al portal de noticias local Montecaseros online.



El hecho generó preocupación en la comisión directiva y en la comunidad en general por los reiterados delitos que soporta la institución desde hace tiempo.. Las autoridades ya estarían siendo notificadas y se espera que la denuncia permita avanzar en la investigación para esclarecer lo ocurrido.

