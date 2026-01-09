Esclarecen el millonario robo a un comerciante de Santo Tomé

En Santo Tomé, dos personas fueron detenidas en las últimas horas, después del recuero de una fuerte suma de dinero que estaría relacionada con el robo a un empresario local, que denunció una millonaria pérdida en un delito perpetrado el pasado 24 de diciembre.

En la investigación del hecho trabajó personal de la Comisaría Segunda, dependiente de la Unidad Regional V, bajo directivas de la Fiscalía en turno.

La víctima de apellido Rojas es un conocido trabajador local en el sector supermercadista y de transporte, según detallaron las fuentes.

Este jueves 8 de enero, bajo las órdenes del fiscal Facundo Cabral, se ejecutaron allanamientos simultáneos que culminaron con detenidos y el secuestro de bienes de alto valor.

digital santo tome

Entre los elementos incautados, se encuentra una bolsa con $10 millones de pesos, presuntamente robados en el domicilio de Rojas.Además, se secuestraron tres motocicletas nuevas, dos de 250 cc y una de 125 cc que habría sido adquirido con el dinero robado.También un automóvil Fiat Palio, propiedad del presunto autor del robo. El vehículo también tendría relación, ya que aseguraron los investigadores que con la plata sustraída habría cancelado una deuda de cuatro cuotas que debía en una concesionaria de autos local.Según fuentes cercanas a la investigación, el sospechoso, un hombre de alrededor de 30 años allegado a la familia Rojas, habría utilizado parte del dinero robado para cancelar deudas y adquirir bienes, según detalló el portal Digitalsantotome.El monto total del robo aún no ha sido precisado, aunque se manejaban cifras de 50 millones y 37 millones de pesos.