Multas de hasta $500 mil por tomar mate al volante

En los últimos días circuló una noticia que alarmó a muchos turistas que tienen previsto o ya están transitando su período de vacaciones en las provincias de Mendoza y Córdoba. Los conductores no pueden tomar mate y, en caso de detectarse esa situación, podrán ser sancionados con fuertes multas de tránsito.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 fue actualizada el 18 de marzo de 2025, y establece en su artículo 39° las condiciones en las que se debe circular en un automóvil en la vía pública. Este punto de la norma habla de conducir con ambas manos sobre el volante de dirección, excepto cuando sea necesario accionar otros comandos.

“No es tomar mate en sí el problema sino la distracción que implica, como también es tomar agua o café”, señaló Orlando Corvalán, director de la unidad ejecutiva de seguridad vial de la provincia de Mendoza.

“Esas conductas son consideradas como gravísimas faltas a la ley provincial de tránsito y se sancionan con 1.000 UF (unidades funcionales), que en Mendoza tienen un valor actualmente de $500. Por lo tanto, una infracción de estas características implica una infracción de $500.000”, explicó.

Sin embargo, el funcionario señaló que las multas sólo pueden ser labradas por agentes de tránsito que verifiquen las infracciones de manera presencial, ya que en la provincia no existen cámaras que detecten esa conducta.