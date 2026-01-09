La nena herida en la cabeza por una bala perdida salió de alta

La nena de 12 años que fue herida en la cabeza por una bala perdida durante la madrugada de Navidad en Villa Sarmiento, recibió el alta médica en las últimas horas, según confirmaron fuentes del caso.

Mientras tanto, la fiscal Valeria Courtade, titular de la UFI N°3 de Morón y a cargo de la investigación, espera los resultados de las pericias para determinar la trayectoria del proyectil que impactó a la niña, dato que podría ser determinante para dar con el presunto autor del disparo.

El incidente ocurrió en los primeros minutos del 25 de diciembre sobre la calle Pedro Castelli al 300, entre Segurola y Madero, en la localidad moronense de Villa Sarmiento, a pocos metros del Acceso Oeste. Angelina había salido a la vereda de su casa junto a sus familiares para ver los fuegos artificiales, y de un momento a otro, cayó desplomada.

El proyectil impactó en la fosa posterior del cráneo de la víctima y no tiene orificio de salida. No se pudo extraer y continúa alojado en la zona.

Para profundizar la pesquisa se trabaja con una tomografía y las vainas servidas secuestradas en la zona.

(Con información de Infobae)