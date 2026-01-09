Corrientes declaró el 6 de junio como el Día Oficial del Yaguareté

El Gobierno de Corrientes oficializó el 6 de junio como el Día Oficial del Yaguareté Correntino, una fecha emblemática que celebra el retorno de esta especie al territorio provincial. La elección recuerda el nacimiento de las primeras cachorras de yaguareté en los Esteros del Iberá, un hecho histórico que marcó el inicio de su recuperación luego de más de siete décadas de ausencia en estado silvestre.

¿Por qué se eligió el 6 de junio?

El 6 de junio fue elegido por su profundo valor simbólico y ambiental, ese día nacieron en los Esteros del Iberá las primeras cachorras de yaguareté en libertad, un acontecimiento histórico que marcó el inicio del regreso de la especie a Corrientes tras más de 70 años de extinción local. El nacimiento de esas crías no solo confirmó el éxito del proceso de reintroducción, sino que se convirtió en un emblema de esperanza y recuperación de la biodiversidad en la provincia.

La resolución fue aprobada por el Ministerio de Turismo de Corrientes y tiene un fuerte componente participativo ya que surgió de una votación abierta realizada durante el 1º Festival del Yaguareté Correntino, que tuvo lugar en la localidad de San Miguel. De este modo, la iniciativa consolidó un proceso donde la conservación ambiental se articula con la identidad cultural y la participación comunitaria.

Actualmente, más de 40 yaguaretés viven en libertad en Iberá, posicionando al área protegida como un modelo de restauración ecológica a nivel regional y global. La experiencia correntina es reconocida por demostrar que la coexistencia entre las comunidades locales y los grandes depredadores es posible y sostenible.

A partir de esta declaración, el Festival del Yaguareté Correntino se proyecta como una celebración anual e itinerante, que recorrerá distintas localidades de la provincia. El objetivo es fortalecer el vínculo entre la sociedad y una especie que ya se convirtió en símbolo vivo de la naturaleza correntina y en emblema del compromiso provincial con la conservación.