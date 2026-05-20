Bolivia: en medio de la ola de protestas, el Presidente anunció cambios en su gabinete

El presidente de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz, anunció este miércoles que realizará cambios en su gabinete de ministros para incluir a sectores sociales que reclaman participación en su gobierno, en un esfuerzo por frenar las fuertes protestas sociales que piden su renuncia.

Paz, con apenas seis meses en el poder, enfrenta la presión social, principalmente, de indígenas, campesinos y mineros, que mantienen desde hace tres semanas bloqueos de carreteras en La Paz y sus alrededores, en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

"Tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha", afirmó el gobernante en rueda de prensa en el Palacio de Gobierno, y añadió que no dialogará con "vándalos" pero que "las puertas estarán abiertas" a "quienes respetan la democracia".

Centenares de campesinos indígenas y transportistas marcharon este miércoles en las calles de la capital política de Bolivia, cuyo gobierno denunció que los manifestantes que exigen la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz buscan alterar la democracia.

Desde hace tres semanas, campesinos, obreros, mineros y otros trabajadores presionan a Paz, con apenas seis meses en el poder, con fuertes manifestaciones y bloqueos de carreteras, en momentos en que el país atraviesa su peor crisis económica en cuatro décadas.

Ondeando banderas indígenas, los campesinos aimaras y los transportistas avanzan este mediodía en las calles de La Paz, sin chocar con la policía que resguarda los accesos a la plaza de armas, donde está el palacio de gobierno.

"Este gobierno tiene que irse. Si no quiere que corra sangre, a las buenas que se vaya", dijo a la AFP Romer Cahuaza, transportista del sur de La Paz que en la marcha reclama un mejor abastecimiento de combustibles.

Al intervenir virtualmente este miércoles desde La Paz en una sesión de la OEA, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, denunció a grupos en las protestas que buscan debilitar al gobierno y alterar el "orden democrático y constitucional".

"No vamos a negociar y dialogar con quienes están pidiendo la renuncia del presidente" porque "es una afrenta a la democracia", dijo más adelante Aramayo en conferencia de prensa.

El gobierno asegura que las protestas son orquestadas por el exmandatario socialista Evo Morales, prófugo de la justicia por un caso de presunta trata de una menor.

(Con información de Clarín)